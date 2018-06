Paris (AFP) Ein Schwert des russischen Zaren Alexander III. (1845-1894) ist am Sonntagabend für 244.700 Euro in Monaco ist am Sonntagabend unter den Hammer gekommen. Nach Angaben der Versteigerer gehörte die Waffe zur umfangreichen Sammlung, die der frühere Fürst Louis II. von Monaco (1870-1949) zusammengetragen hatte. Die Klinge des Schwerts ist mit einem Filigran aus Silber verziert, der Griff besteht aus vergoldetem Messing.

