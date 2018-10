Rio de Janeiro (SID) - Schachtjor Donezk kommt für das Achtelfinale in der Champions League gegen Deutschlands Fußball-Rekordmeister Bayern München nur schwer in Tritt. Der ukrainische Meister musste sich im zweiten Testspiel auf seiner Brasilien-Tour mit einem 0:0 in Brasília gegen den Traditionsklub Flamengo Rio de Janeiro begnügen. Am Freitag hatten die Osteuropäer 2:3 bei EC Bahia in Salvador verloren.

Weiter geht es für das Team des rumänischen Trainers Mircea Lucescu am Mittwoch in Belo Horizonte gegen den Pokalsieger Atlético Mineiro, ehe im Zwei-Tages-Rhythmus der Vorjahresdritte SC Internacional in Porto Alegre (Freitag) und dann erneut in Brasília im Rahmen des Granada-Cups Meister Cruzeiro Belo Horizonte (Sonntag) die Testspielgegner sind.

Donezk hatte am 9. Januar ein einwöchiges Trainingslager im derzeitigen Glutofen von Rio de Janeiro bezogen. Die Champions-League-Duelle gegen die Bayern sind für den 17. Februar in Lwiw (Ukraine) und den 11. März in München datiert.