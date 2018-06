Belek (SID) - Trainer Jos Luhukay stellt die Spieler des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC im Trainingslager in Belek auf viel Arbeit ein. "Wir wollen unglaublich intensiv an unserem Offensiv- und Defensivverhalten arbeiten, an unserem Umschaltspiel, am Tempo", sagte der Niederländer am Montag: "Ich gehe der Rückrunde sehr zuversichtlich und positiv entgegen."

Die Berliner Profis wissen, was nach der eher enttäuschenden Hinrunde auf sie zukommt. "Es geht darum, Konstanz reinzubekommen. Wir haben hier optimale Bedingungen, da macht es jedem Spaß, Fußball zu spielen", sagte Verteidiger Fabian Lustenberger.

Luhukay ließ derweil offen, ob der Hertha-Kader für den Abstiegskampf in der Rückrunde noch verstärkt wird. "Man beobachtet den Markt und seine eigene Mannschaft", sagte der 50-Jährige ausweichend.