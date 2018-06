Athen (AFP) Ein nach der Aushebung einer mutmaßlichen Islamistenzelle in Belgien in Athen festgenommener Verdächtiger soll noch am Montag einem Staatsanwalt vorgeführt werden. Belgien habe die Auslieferung des 33-jährigen Algeriers beantragt, erklärte die griechische Polizei am Montag. Die belgische Staatsanwaltschaft hatte am Sonntagabend erklärt, der Verdächtige habe möglicherweise Verbindungen zu der Islamistenzelle in Belgien gehabt. Es gebe "ausreichende Elemente, um seine Auslieferung zu fordern".

