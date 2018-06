London (AFP) In Großbritannien soll ein Fünfjähriger dafür zahlen, dass er eine Kinderparty verpasste. Als Alex Nash aus dem Weihnachtsferien kam, wurde ihm von einem seiner Lehrer an der Kita und Grundschule im südenglischen Torpoint ein Brief von der Mutter des Geburtstagskindes ausgehändigt. Darin fand Vater Derek Nash eine Rechnung in Höhe von umgerechnet 20.85 Euro samt Androhung weiterer juristischer Schritte bei Zahlungsverzug, wie britische Medien berichteten.

