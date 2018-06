London (AFP) Vor einem Gericht in London ist am Montag ein Missbrauchsprozess gegen den früheren britischen Glam-Rocker Gary Glitter eröffnet worden. Dem 70-Jährigen mit dem bürgerlichen Namen Paul Gadd wird der sexuelle Missbrauch dreier minderjähriger Mädchen vorgeworfen. Insgesamt geht es um zehn Vergehen im Zusammenhang mit drei Missbräuchen in den Jahren 1975, 1977 und 1980. Glitter weist sämtliche Vorwürfe zurück. Der Prozess dürfte mehrere Wochen dauern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.