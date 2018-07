Stuttgart (dpa) - Weltmeister Mercedes präsentiert seinen neuen Formel-1-Rennwagen am 1. Februar während der ersten Testfahrten der Öffentlichkeit. Vizechampion Nico Rosberg (Wiesbaden) darf auf dem Circuito de Jerez in Andalusien die Jungfernfahrt mit dem neuen Silberpfeil F1 W06 Hybrid bestreiten.

Er fährt am dritten Tag erneut. Titelverteidiger Lewis Hamilton testet das Auto am zweiten und vierten Tag. Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff sagte am Montag: "Uns ist bewusst, dass wir aus Sicht der anderen Teams mit einer Zielscheibe auf dem Rücken in den Winter gegangen sind. Es ist klar, dass unsere Gegner ab dem Auftaktrennen in Melbourne konkurrenzfähig sein werden." Mercedes wolle in der neuen Saison den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen.

Im Vorjahr hatten Hamilton und Rosberg die Konkurrenz nach Belieben beherrscht. Das Duo gewann zusammen 16 der 19 Grand Prix. Der Brite Hamilton triumphierte dabei elfmal. Diese Saison beginnt mit dem Großen Preis von Australien Mitte März in Melbourne. Es stehen 20 Rennen auf dem Programm.