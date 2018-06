Niamey (AFP) Bei Protesten der Opposition im westafrikanischen Niger sind am Sonntag dutzende Menschen festgenommen worden. Rund 300 Menschen hatten sich trotz eines am Samstag erlassenen Demonstrationsverbots im Zentrum der Hauptstadt Niamey zu einem Marsch zum Parlament eingefunden, der seit Langem geplant war, wie ein AFP-Reporter berichtete. Die Polizei setzte Tränengas ein und nahm nach Angaben der örtlichen Regierung 90 Menschen fest. Die Demonstranten warfen Steine auf die Polizisten und zündeten Autoreifen an. Verletzt wurde aber niemand.

