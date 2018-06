Gaza (AFP) Rund zweihundert Anhänger von Dschihadistengruppen haben am Montag in Gaza gegen die neue Mohammed-Karikature in der französischen Satirezeitschrift "Charlie Hebdo" demonstriert und Franzosen in dem Küstenstreifen mit dem Tod bedroht. Die Demonstranten schwenkten vor dem französischen Kulturzentrum schwarze Fahnen salafistischer Gruppen, verbrannten die französische Flagge und skandierten "Franzosen raus aus Gaza oder wir schneiden Euch die Kehle durch", berichteten AFP-Reporter vor Ort.

