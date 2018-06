Moskau (AFP) Hunderttausende Tschetschenen sind am Montag dem Aufruf ihrer Kreml-treuen Regierung gefolgt und haben in Grosny gegen die Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen protestiert. Ein Sprecher des russischen Innenministeriums sprach von mehr als 800.000 Teilnehmern. Tschetscheniens Präsident Ramsan Kadyrow hatte Muslime aus der gesamten Kaukasus-Region herbeibeordert. Auch in Teheran und im Gazastreifen gab es Proteste gegen die Mohammed-Karikatur in der Satire-Zeitung "Charlie Hebdo".

