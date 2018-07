Zürich (AFP) Der seit Jahren tobenden Kaffeekapsel-Streit zwischen Marktführer Nespresso und dem Konkurrenten Ethical Coffee Company (ECC) geht in eine neue Runde. Vor einem Gericht in Paris sei Klage wegen einer Verletzung von Patentrechten eingereicht worden, teilte ECC am Montag mit. Nespresso habe eine Art Harpunen-Mechanismus in seine Kaffeemaschinen eingebaut und dabei ein ECC-Patent verletzt. Zudem seien die ECC-Kapseln jetzt nicht mehr so gut in Nespresso-Maschinen zu verwenden.

