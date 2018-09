Seoul (AFP) In der Affäre um ein Päckchen Nüsse an Bord einer Korean-Air-Maschine hat am Montag der Prozess gegen die Tochter des Chefs der südkoreanischen Fluggesellschaft begonnen. Begleitet von einem großen Medieninteresse wurde die 40-jährigen Cho Hyun Ah in grüner Häftlingskleidung in ein Gericht im Westen von Seoul gebracht. Mit gesenktem Kopf beantwortete sie im Flüsterton einleitende Fragen des Gerichts.

