Seoul (AFP) Ein südkoreanische Jugendlicher hat sich womöglich der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) in Syrien angeschlossen. Der 18-Jährige namens Kim, der zuletzt am 10. Januar beim Verlassen eines Hotels in der südtürkischen Stadt Kilis gesehen wurde, habe Fotos bewaffneter Kämpfer mit IS-Fahnen auf seinem Computer gehabt, sagte ein südkoreanischer Polizist am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Es werde nun geprüft, ob er auf Dschihadistenwebsites zugriff. Zudem werde sein E-Mail-Verkehr mit einem Türken namens Hassan überprüft, den er im Internet kennengelernt hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.