Melbourne (SID) - Philipp Kohlschreiber hat am Rande der Australian Open eine Rückkehr ins Davis-Cup-Team offen gelassen und ein Gespräch mit Teamchef Carsten Arriens angekündigt. "Wir werden nach dem Turnier sprechen. Bis dahin gibt es keine News zu vermelden", sagte der in Melbourne an Position 22 gesetzte Kohlschreiber nach dem 6:2, 6:2, 6:1 im Erstrundenmatch gegen Paul-Henri Mathieu (Frankreich) am Montag.

Arriens hatte jüngst ein mögliches Comeback des einst ausgebooteten Kohlschreibers angedeutet. "Es geht darum auszuloten, ob wir eine Lösung finden oder nicht", hatte Arriens gesagt. Vom 6. bis 8. März trifft die deutsche Mannschaft in Frankfurt auf den letztjährigen Finalisten Frankreich.

Beim Erstrundenduell 2014 gegen Spanien (4:1) im vergangenen Jahr hatte sich der Augsburger Kohlschreiber nicht in der Lage gefühlt, das sportlich unbedeutende dritte Einzel zu spielen. Da auch Tommy Haas und Florian Mayer verletzt ausgefallen waren, hatte es in Frankfurt einen Eklat gegeben.

Danach war es zwischen Arriens und Kohlschreiber ausgerechnet im Rahmen des sogenannten "Versöhnungstages" erneut zu einem Konflikt gekommen. Beide hatten sich der Lüge bezichtigt. Beim darauffolgenden Viertelfinale gegen Frankreich (2:3) hatte Arriens seine Nummer eins nicht nominiert und angekündigt, künftig auf Kohlschreiber verzichten zu wollen.