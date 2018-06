Moskau (AFP) In der Hauptstadt der russischen Kaukasus-Republik Tschetschenien haben nach Angaben der russischen Regierung 800.000 Menschen gegen die Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen in der jüngsten Ausgabe der Satirezeitung "Charlie Hebdo" demonstriert. Diese Zahl nannte ein Sprecher des russischen Innenministeriums in Moskau am Montag. Die tschetschenischen Behörden meldeten laut russischen Agenturberichten eine Zahl von einer Million Demonstranten in Grosny - die gesamte Kaukasusrepublik hat jedoch nur 1,2 Millionen Einwohner.

