Donezk (AFP) In ein Krankenhaus im Zentrum der umkämpften ostukrainischen Stadt Donezk ist eine Rakete eingeschlagen. Das berichteten Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP vor Ort am Montag. Nach Angaben des prorussischen Separatisten in Donezk wurden fünf Patienten und ein Mediziner verletzt.

