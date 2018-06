Washington (AFP) An dem in dieser Woche in London geplanten Strategietreffen der internationalen Koalition im Kampf gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) nimmt auch US-Außenminister John Kerry teil. Wie seine Sprecherin Jen Psaki am Sonntag (Ortszeit) sagte, wird Kerry das Treffen am Donnerstag gemeinsam mit seinem britischen Kollegen Philip Hammond leiten. An dem Treffen nehmen die Außenminister von rund 20 Ländern teil, darunter auch aus arabischen Staaten.

