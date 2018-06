Cortina d?Ampezzo (SID) - Lindsey Vonn schreibt weiter Ski-Geschichte: Die 30 Jahre alte Amerikanerin triumphierte auch beim Super-G im italienischen Cortina d'Ampezzo und hat sich damit endgültig zur erfolgreichsten Skifahrerin im alpinen Weltcup gekrönt. Viktoria Rebensburg (Kreuth) schied dagegen aus.

Für Vonn war es der 63. Weltcup-Sieg. Sie löste damit die Österreicherin Annemarie Moser-Pröll an der Spitze ab, die in ihrer Karriere 62 Wettbewerbe gewonnen hatte. Vonn war am Sonntag mit ihrem Sieg in der Abfahrt in Cortina mit Moser-Pröll bereits gleichgezogen.

"Dieser Rekord ist Geschichte. Er bedeutet so viel für mich. Ich habe nie gedacht, dass es passieren kann. Das ist ein großer Traum. Ich kann es gar nicht glauben", sagte Vonn.

Sie siegte beim verschobenen Super-G auf der "Olimpia delle Tofane" nach einer beeindruckenden Fahrt in 1:27,03 Minuten deutlich vor der Österreicherin Anna Fenninger (0,85 Sekunden zurück) und Tina Weirather aus Liechtenstein (0,92).

Nach Platz 23 in der Abfahrt am Sonntag erlebte dagegen Rebensburg in Cortina die zweite herbe Enttäuschung innerhalb von nur zwei Tagen. Nach einem Fahrfehler kam für sie mit Zwischenbestzeit das Aus.

"Ich habe einen Schlag erwischt. Ich ärgere mich sehr, dass ich diesen Lauf nicht ins Ziel gebracht habe", sagte die 25-Jährige. Für sie war es bereits der zweite Ausfall im dritten Super-G des Winters. In Lake Louise war sie Vierte geworden. Am Freitag hatte sie in der ersten Abfahrt in Cortina noch den dritten Platz erreicht.

Veronique Hronek (Unterwössen) belegte mit 3,92 Sekunden Rückstand auf Vonn den 29. Platz. Ann Kathrin Magg (Überlingen/6,92) wurde 40. und damit Letzte.

Frauen mit den meisten Einzelsiegen im alpinen Ski-Weltcup (*noch aktiv):

1. Lindsey Vonn (USA) 63*

2. Annemarie Moser-Pröll (Österreich) 62

3. Vreni Schneider (Schweiz) 55

4. Renate Götschl (Österreich) 46

5. Anja Pärson (Schweden) 42

6. Marlies Schild (Österreich) 37

7. Katja Seizinger (Deutschland) 36

8. Hanni Wenzel (Liechtenstein) 33

9. Erika Hess (Schweiz) 31

10. Janica Kostelic (Kroatien) 30

11. Maria Höfl-Riesch (Deutschland) 27

20. Hilde Gerg (Deutschland) 18

28. Martina Ertl-Renz (Deutschland) 14

32. Irene Epple (Deutschland) 11

35. Viktoria Rebensburg (Deutschland)* 10

Rosi Mittermaier (Deutschland) 10