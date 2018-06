Buenos Aires (AFP) In der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires sind am Montagabend mehrere tausend Menschen aus Solidarität mit dem tot aufgefundenen Staatsanwalt Alberto Nisman auf die Straße gegangen. Viele Demonstranten hielten Schilder mit den Slogans "Ich bin Nisman" und "Stoppt Cristina" in Anspielung auf Präsidentin Cristina Kirchner in den Händen. Andere schlugen auf Kochtöpfe, um sich Gehör zu verschaffen. Auch viele argentinische Fahnen waren zu sehen.

