Karlsruhe (AFP) Banken müssen bei der Vermittlung von Verträgen zur Spekulation auf Währungskurse, den sogenannten Cross-Currency-Swaps (CSS), nicht darauf hinweisen, dass Kunden zunächst die eingepreiste Profitmarge der Bank erwirtschaften müssen, um in die Gewinnzone zu kommen. Solch ein zu Vertragsbeginn negativer Marktwert sei auch bei anderen Finanzprodukten üblich, heißt es in einem am Dienstag verkündeten Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH). (Az. XI ZR 316/11)

