Berlin (AFP) Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat einen entschlossenen Ausbau der Stromnetze gefordert. Die im Zuge der Energiewende beschlossenen Vorhaben dürften sich nicht weiter verzögern, erklärte die Interessenvertretung der deutschen Wirtschaft am Dienstag in einem in Berlin vorgelegten "Faktenpapier". Andernfalls drohten negative Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit.

