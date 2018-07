Berlin (AFP) Linken-Fraktionschef Gregor Gysi hat seine Partei aufgerufen, sich stärker als bisher für eine Ablösung der großen Koalition einzusetzen. Bislang gebe es keine Wechselstimmung in Deutschland, sagte Gysi nach den Beratungen auf der Linken-Fraktionsklausur am Dienstag in Berlin. "Aber meine Partei muss lernen, der Motor für eine solche Wechselstimmung zu sein." Dafür müsse die Partei "glaubwürdige, realistische Politikalternativen" entwickeln, fügte der Fraktionschef hinzu.

