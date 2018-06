Warschau (AFP) Polen hat Kritik an der deutschen Regelung geäußert, nach der auch ausländische Fahrer den deutschen Mindestlohn bezahlt bekommen müssen, solange sie sich auf deutschen Straßen bewegen. Es sei ein Brief an die EU-Kommission geschrieben worden, die von der Bundesregierung Erklärungen verlangen solle, sagte die polnische Regierungssprecherin Iwona Sulik am Dienstag nach einer Kabinettssitzung, in der das Thema besprochen wurde. Nach Informationen der polnischen Regierung werde die Kommission sich in dieser Angelegenheit an Deutschland wenden, fügte sie hinzu.

