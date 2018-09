Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat seine Kollegen aus der Ukraine, Russland und Frankreich für Mittwoch erneut nach Berlin eingeladen, um über Lösungen für den Konflikt in der Ostukraine zu beraten. "Mit dem Aufflammen neuer Kämpfe in der Ostukraine in den letzten Tagen gibt es wieder eine bedrohliche Lage", erklärte Steinmeier am Dienstag in Berlin. Die Außenminister Russlands, Sergej Lawrow, und der Ukraine, Pawlo Klimkin, hätten ihn um die Einladung zu einem erneuten Gespräch mit ihm und Frankreichs Ressortchef Laurent Fabius gebeten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.