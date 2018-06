München (AFP) Vor dem Oberlandesgericht München hat am Dienstag der Prozess gegen einen deutschen Staatsbürger begonnen, der im Bürgerkrieg in Syrien an einem Anschlag mit mindestens sieben Toten beteiligt gewesen sein soll. Die Bundesanwaltschaft wirft dem 27-jährigen Harun P. unter anderem Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland und gemeinschaftlichen Mord vor. Außerdem ist er wegen versuchter Anstiftung zum Mord angeklagt.

