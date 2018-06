Berlin (AFP) Die Berliner Staatsanwaltschaft will gegen den CDU-Politiker Patrick Sensburg wegen Körperverletzung ermitteln. Das bestätigte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft am Dienstag auf Anfrage. Die Behörde habe sich deswegen in einem Schreiben an den Präsidenten des Bundestages, Norbert Lammert (CDU), gewandt und beabsichtige, Ermittlungen einzuleiten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.