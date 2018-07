Frankfurt/Main (AFP) Die Zahl der Organspender in Deutschland hat sich 2014 nach den Einbrüchen der Vorjahre nahezu stabilisiert. Bundesweit habe es 864 Spender gegeben und damit nur etwas weniger als 2013 (876), erklärte die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) am Dienstag in Frankfurt am Main. Die Summe der gespendeten Organe blieb mit 2989 ebenfalls nur geringfügig unter dem Vorjahreswert (2013: 3035).

