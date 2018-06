Paris (AFP) Die Anschlagsserie im Großraum Paris und die Gefahr neuer Attentate haben auch Touristen abgeschreckt. Die Hotels der französischen Hauptstadt verzeichneten in den Tagen nach den Anschlägen einen spürbaren Rückgang bei den Übernachtungen, wie das Marktforschungsunternehmen MKG am Dienstag in Paris erklärte. Der Rückgang betrug teilweise rund neun Prozent.

