Paris (AFP) Die legendären Coen-Brüder werden bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes gemeinsam die Jury leiten. "Wir sind sehr froh, nach Cannes zurückzukehren", erklärten Joel und Ethan Coen am Dienstag. Für sie sei der Jury-Vorsitz eine "besondere Ehre", weil sie "noch nie von irgendetwas Präsident waren". Die Regisseure wurden mit Filmen wie "The Big Lebowski" oder "No Country for Old Men" weltberühmt.

