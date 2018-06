Paris (AFP) Nach den Anschlägen von Paris will Frankreich den Kampf gegen die Finanzierung von Terrorgruppen auf die Tagesordnung des EU-Finanzministertreffens in der kommenden Woche setzen. Finanzminister Michel Sapin teilte am Dienstag in Paris mit, er habe seine europäischen Kollegen gebeten, sich mit dem Thema am kommenden Montag und Dienstag zu befassen. Ziel sei "die bestmögliche Zusammenarbeit zwischen unseren Behörden, damit es Transparenz und einen automatischen Informationsaustausch gibt".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.