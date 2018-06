Leverkusen (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat den kroatischen Nationalspieler Tin Jedvaj vom AS Rom endgültig verpflichtet und bis 2020 unter Vertrag genommen. Bislang war der 19-Jährige von der Roma ausgeliehen worden. Als Ablösesumme sind sieben Millionen Euro im Gespräch.

"Tin Jedvaj hat großes Potenzial und dies in den wenigen Monaten bei Bayer 04 nachhaltig unter Beweis gestellt. Seine Vielseitigkeit wird uns noch sehr viel Freude bereiten. Deshalb haben wir uns entschlossen, Tin sofort an uns zu binden", sagte Bayer-Sportchef Rudi Völler. Jedvaj ergänzte nach der Vertragsunterschrift: "Ich bin glücklich. Bayer 04 ist die beste Option für mich und gut für meine Entwicklung. Ich will jetzt in Leverkusen richtig Gas geben."

Der Teenager steht seit Saisonbeginn beim Werksklub unter Vertrag und erwies sich als Volltreffer. In der Hinrunde absolvierte er 14 Spiele für den Tabellendritten und erzielte dabei zwei Tore. Jedvaj kann von Trainer Roger Schmidt vielseitig auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden.

"Er hat sich in den vergangenen Monaten hervorragend entwickelt. Bayer 04 setzt damit ein weiteres Zeichen, auch in Zukunft verstärkt auf junge, aussichtsreiche Spieler zu setzen. Er wird ein Eckpfeiler in unserem Team für die kommenden Jahre sein", betonte Bayer-Geschäftsführer Michael Schade.