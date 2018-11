Jakarta (AFP) Vor dem Absturz der AirAsia-Maschine vor Indonesien hat sich die Maschine nach Behördenangaben in einem ungewöhnlich rasanten Steigflug befunden. Kurz darauf sei es offenbar zu einem Strömungsabriss gekommen, sagte der indonesische Verkehrsminister Ignasius Jonan unter Berufung auf Radaraufzeichnungen. "In den letzten Minuten stieg die Maschine mit einer Geschwindigkeit über normal", sagte der Minister in Jakarta. Dann sei der Steigflug plötzlich "abgerissen".

