Rom (AFP) Die irische Billigfluglinie Ryanair will ein in Italien verhängtes Bußgeld wegen überteuerter Kundenhotlines und weiterer Service-Probleme nicht akzeptieren. Gegen die Entscheidung der italienischen Kartellbehörde werde Widerspruch eingelegt, erklärte das Unternehmen am Dienstag. Die Behörde hatte Ryanair aufgefordert, 550.000 Euro zu zahlen.

