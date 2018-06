Jerusalem (AFP) Japans Ministerpräsident Shinzo Abe hat am Dienstag die unverzügliche Freilassung der beiden von Dschihadisten in Syrien entführten Japaner verlangt. "Ich fordere mit Nachdruck, dass ihnen kein Leid zugefügt wird und sie sofort freigelassen werden", sagte er bei einem Besuch in Jerusalem vor der Presse. Die Extremistengruppe Islamischer Staat (IS) hatte am Morgen per Video mit der Ermordung der beiden Geiseln gedroht, sollte Tokio nicht binnen 72 Stunden ein Lösegeld von 200 Millionen Dollar (etwa 173 Millionen Euro) zahlen.

