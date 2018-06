Nairobi (AFP) Ein kenianischer Schulbusfahrer ist an einem von einem "Magier" gebrauten sogenannten Wahrheitstrunk gestorben. Mit dem Getränk sollte er beweisen, dass er keine Schulbücher gestohlen hatte, wie die Zeitung "Daily Nation" am Dienstag berichtete. Die Schulleitung in einem Dorf in der Region Kisii im Südwesten des Landes habe den "Magier" beauftragt, um den Diebstahl aufzuklären.

