Seattle (dpa) - Amazon fordert Hollywood heraus: Nach dem erfolgreichen Ausflug in die Welt der TV-Serien hat der Online-Händler angekündigt, eigene Kinofilme zu produzieren und fremde Streifen dazuzukaufen. Die Filme sollen dann bereits vier bis acht Wochen nach der Premiere im Kino in Amazons hauseigenem Video-Streamingdienst gezeigt werden, hieß es. Amazon dreht bereits eigene Fernsehsendungen, vor wenigen Tagen gewann die Serie "Transparent" einen Golden Globe. Amazon will rund ein Dutzend Filme pro Jahr zu den Zuschauern bringen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.