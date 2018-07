Niamey (AFP) Mehrere afrikanische Staaten haben am Dienstag im Niger über den Aufbau einer gemeinsamen Einsatztruppe gegen die nigerianische Extremistengruppe Boko Haram beraten. Die Ausbreitung der Dschihadistenmiliz in Nigeria und darüber hinaus "spiegelt unsere Unfähigkeit zu einer robusten Reaktion wieder", beklagte Nigers Außenminister Mohammed Bazoum zur Eröffnung der Konferenz in der Hauptstadt Niamey. Der UN-Sicherheitsrat drängte die Afrikaner in seiner ersten Resolution zu Boko Haram zur Eile.

