Montpellier (AFP) Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne sind in Südfrankreich fünf Russen tschetschenischer Herkunft festgenommen worden. Die Verdächtigen seien am Montagabend in Béziers nahe Montpellier in Polizeigewahrsam genommen worden, sagte Staatsanwalt Yvon Calvet am Dienstag.

