Stockholm (AFP) Der weltgrößte Möbelkonzern Ikea hält trotz der Krise in Russland an seinen Expansionsplänen für das Land fest. "Wir haben einen langfristigen Plan für Russland", sagte Ikea-Sprecherin Martina Smedberg am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP in Stockholm. Das Unternehmen hoffe, daran festhalten zu können, beobachte die aktuelle Situation aber aufmerksam.

