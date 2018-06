Moskau (AFP) Die russische Regierung will wegen der Finanzkrise im Land fast 30 Banken mit Staatsgeld stützen. Das gab Finanzminister Anton Siluanow am Dienstag bekannt, wie russische Nachrichtenagenturen berichteten. Welche Banken genau von dem Rettungspaket profitieren, soll demnach in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden.

