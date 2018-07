London (AFP) 18 Nobelpreisträger haben ihre saudiarabischen Wissenschaftskollegen aufgerufen, sich gegen die Auspeitschung eines Bloggers in ihrem Land zu stellen. In einem am Dienstag veröffentlichten offenen Brief an die König-Abdullah-Universität (Kaust) heißt es, die "grausame Verurteilung" Raef Badawis zu 1000 Peitschenhieben habe "einen Schock um die ganze Welt" geschickt. Durch die "schweren Einschränkungen" der Meinungs- und Ausdrucksfreiheit drohe der Wissenschaftsszene Saudi-Arabiens die Isolierung.

