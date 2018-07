Washington (AFP) Die Weltbank hat ihre Schätzungen für den wirtschaftlichen Schaden durch die Ebola-Epidemie in Westafrika deutlich nach unten korrigiert. Nachdem die in Washington ansässige Organisation im Oktober für das Jahr 2015 noch Kosten in Höhe von bis zu 25 Milliarden Dollar (21,5 Milliarden Euro) befürchtet hatte, rechnete sie am Dienstag im schlimmsten Fall mit 6,2 Milliarden Dollar. Die Eindämmung der Epidemie sei in den vergangenen Monaten erfolgreich verlaufen. Im besten Fall werde der Schaden in der Region sogar nur bei 500 Millionen Dollar liegen.

