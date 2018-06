Istanbul (AFP) Der türkische Regierungschef Ahmet Davutoglu hat Armenien einen "Neuanfang" in den beiderseitigen Beziehungen vorgeschlagen. "Für zwei Alte ist es möglich, die nötige Reife zu haben, um sich zu verstehen und gemeinsam in die Zukunft zu schauen", erklärte der Ministerpräsident am Dienstag - einen Tag nach dem Gedenken an den vor acht Jahren in Istanbul ermordeten armenischstämmigen Journalisten Hrant Dink.

