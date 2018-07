Istanbul (AFP) Bei landesweiten Razzien im Zuge der Abhörvorwürfe in der Türkei sind am Dienstag 23 Menschen festgenommen worden. Insgesamt seien Haftbefehle für 28 Menschen in Ankara, Istanbul und anderen Städten erlassen worden, berichtete die türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Unter den Festgenommenen seien ehemalige ranghohe Beamte der Telekommunikations- und Technologiebehörden. Ihnen wird vorgeworfen, den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und andere führende Politiker illegal abgehört zu haben.

