Sanaa (AFP) Im Jemen haben schiitische Rebellen am Dienstag nach Angaben von Augenzeugen den Sitz des Präsidenten in der Hauptstadt Sanaa gestürmt. Es gebe heftige Gefechte im Inneren des Komplexes, berichteten die Augenzeugen. Auch in unmittelbarer Nähe des Präsidentensitzes werde gekämpft.

