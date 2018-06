New York (AFP) Der US-Technologiekonzern Google will nach Informationen des "Wall Street Journal" beim Raumfahrtunternehmen SpaceX einsteigen. Google werde eine Milliarde Dollar (860 Millionen Euro) investieren, berichtete die Zeitung am Dienstag. Der Technologieriese sei an dem von SpaceX geplanten Satelliten-Netz interessiert, das den Internetzugang in Entwicklungsländern verbessern soll.

