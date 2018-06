Washington (AFP) Nach der Niederlage seiner Demokratischen Partei bei den Kongresswahlen steckt US-Präsident Barack Obama in der Rede zur Lage der Nation den Kurs für seine verbleibenden zwei Jahre im Amt ab. "Der Präsident wird sich auf die wirtschaftliche Lage der Mittelschicht konzentrieren", sagte Obamas Sprecher Josh Earnest vor der Rede am Dienstagabend (Ortszeit, Mittwoch 03.00 Uhr). Auch der Schutz vor Cyberangriffen sowie außenpolitische Themen wie der Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) und die Annäherung an Kuba dürften eine Rolle spielen.

