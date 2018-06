Havanna (AFP) Unmittelbar vor dem Eintreffen einer US-Delegation zu Gesprächen über eine Normalisierung der Beziehungen mit Havanna hat in der kubanischen Hauptstadt ein russisches Spionageschiff festgemacht. Die "Viktor Leonow CCB-117" legte am Dienstag im Hafen von Havanna an. Wie bei früheren Besuchen im Februar und März vergangenes Jahr wurde der Besuch von den kubanischen Behörden nicht mitgeteilt. Kuba war während des Kalten Krieges ein enger Verbündeter der Sowjetunion und pflegt auch nach deren Zusammenbruch gute Beziehungen mit Russland.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.