New York (AFP) In New York hat der Terrorprozess gegen einen saudiarabischen Geschäftsmann begonnen, der in die Anschläge auf US-Botschaften in Ostafrika im Jahr 1998 verwickelt gewesen sein soll. Der Angeklagte Chalid al-Fauwas erschien am Dienstag zur Auswahl der Geschworenen vor einem Bundesgericht in der US-Metropole. Die Eröffnungsplädoyers sollen frühestens am Donnerstag stattfinden.

