Sydney (AFP) Wegen des Ölpreisverfalls will der weltgrößte Bergbaukonzern BHP Billiton 40 Prozent seiner Schieferöl-Bohranlagen in den USA schließen. Bis Ende Juni solle die Zahl der genutzten Bohranlagen von 26 auf 16 schrumpfen, teilte der britisch-australische Konzern am Mittwoch in Sydney mit. In diesem Zeitraum werde die Schieferölproduktion aber trotzdem um 50 Prozent zulegen.

